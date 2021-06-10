В Калуге во время ливня подтопило новое здание музея космонавтики

Вечером в среду, 9 июня, в Калуге во время сильного ливня подтопило техническое помещение нового здания музея космонавтики. Ликвидацией последствий занимались сотрудники МЧС и «Калугаоблводоканала».

- Силами «Водоканала» вода в ливневых канализациях была устранена, - рассказали нам коммунальщики.

- Был подтоплен цокольный этаж, вода была откачана благодаря двум мотопомпам, - уточнили в МЧС.

Воду откачивали примерно два часа.

- Весь вечер было светопреставление, - рассказали жители соседних домов.

- Аномальные ливни затопили второй корпус музея, угол технического помещения, - прокомментировала нам ситуацию заведующая информационно-коммуникативным отделом музея Елена КУЗИНА. - Музей открыт для посетителей и работает в штатном режиме.

Напомним, ливни наблюдались в Калуге два дня подряд – 8 и 9 июня.

Из-за большого количества осадков вода разлилась по улицам. Ливневая канализация не справлялась. Калужане сообщали, что оказались подтоплены улицы Кирова, Ленина, Жукова, Чичерина, набережная Яченского водохранилища и другие.

На Правобережье во время грозы отключилось электричество.

В деревне Груздово на окраине города затопило мост.