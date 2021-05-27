Выбираем хорошего педиатра и детскую поликлинику

Кому доверить здоровье своего ребёнка, когда надо обращаться к врачам узкой специализации, и где в Калуге найти нужного специалиста.

В детской поликлинике народу всегда полно. Большинство из нас всё-таки лечится в государственных медорганизациях. С маленькими детьми тяжело ходить по врачам, сидеть в очереди. А посещать поликлинику приходится часто, хотя бы для того, чтобы взять справку в детский сад, чтобы врач посмотрел горло и послушал. Важны и профилактические осмотры, ведь врачи могут обнаружить заболевание на ранней стадии, когда симптомов ещё нет. Уровень медицины заметно поднялся. Но записаться в поликлинику всё равно непросто, и быстро попасть к нужному специалисту удаётся не всегда. Кроме того, лето — ​сезон отпусков, из-за этого тоже может возникнуть проблема: замены врачам нет, и есть вероятность, что вас отправят в другие поликлиники. Поэтому многие родители признаются, что периодически обращаются в частные медцентры.

«Личный» доктор

Главный врач в жизни ребёнка — педиатр. Когда малыш болеет, для родителей это большой стресс. И, конечно, мы хотим попасть на приём к грамотному, ответственному специалисту. Хорошо, если ребёнка с рождения до 18 лет будет наблюдать один и тот же врач, который знает всю вашу медицинскую историю, сможет глубже погрузиться в проблему, требующую решения. Важен и контакт доктора с ребёнком и с родителями. Визит к врачу не должен вызывать отрицательных эмоций. У частного детского медцентра неоспоримые преимущества: возможность выбора врача, высокая квалификация персонала, современное оборудование, качественные вакцины, более внимательное отношение и комфортное обслуживание без очередей. Можно быстро сдать анализы, попасть к специалистам и пройти необходимую диагностику. И всё это получится сделать в удобное время.

К какому врачу обратиться

После осмотра педиатра ребёнку могут быть рекомендованы дополнительные обследования и консультации специалистов. Чаще всего у детей встречаются заболевания опорно-двигательного ­аппарата (нарушения осанки, плоскостопие), болезни органов желудочно-кишечного тракта, различные виды аллергий, инфекционные заболевания. Врачи говорят, что выросло и число детей с лишним весом и эндокринными проблемами, в том числе с диабетом.

Широкий круг врачей надо проходить и перед поступлением в детский сад или школу: педиатра, детского невролога, хирурга-ортопеда, оториноларинголога, офтальмолога, стоматолога. Сделать стандартные лабораторные исследования: общие анализы крови и мочи, УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭКГ (электрокардиографию) и ЭхоКГ (УЗИ сердца). Кроме того, каждый специалист может дать рекомендации, как сохранять и укреплять здоровье детей, подготовить к садику и школе, тем более что впереди лето и можно заняться профилактикой и оздоровлением.

Незамедлительно к специалистам необходимо обращаться при наличии каких-либо жалоб. Например, постоянная жажда, частое мочеиспускание, потеря веса, слабость и головокружения могут быть причинами эндокринных заболеваний. Синева ногтей, носогубного треугольника при физической нагрузке, медленный рост, маленькая прибавка в весе могут говорить о проблемах с сердцем. Слабость, вялость, частные простуды — ​о низком гемоглобине, ослабленном иммунитете или других проблемах со здоровьем. Обращать внимание надо и на длительный кашель, не связанный с инфекциями, сыпь на коже и на жалобы на любую боль.

Победить болезнь

Детские болезни изучены достаточно хорошо, но подход к их лечению и диагностике постоянно меняется. Появляются новые схемы лечения, новые лекарственные препараты, которые позволяют в более короткие сроки справиться с заболеванием. Выпускаются детские формы лекарств, которые ребёнку легче принимать, чем таблетки. Хороший доктор не просто назначит таблетки и микстуры, но и распишет, в каких дозировках, в какое время их принимать. Кроме того, он готов объяснить суть назначения каждого препарата и ответит даже на самые странные вопросы родителей.

Если же проблемы со здоровьем возникают часто, желательно всё-таки наблюдаться в одной клинике, у одного врача.

Центр педиатрии — забота о здоровье ребёнка с первых дней жизни!

Центр педиатрии — это не просто место, где вы можете избавить ребёнка от любых недугов, здесь с предельным вниманием относятся к каждому маленькому пациенту. Вы можете получить квалифицированное наблюдение за развитием вашего малыша с первых дней его жизни.

Врачи Центра педиатрии наблюдают детей всех возрастных групп:

• новорождённых и грудных до 1 года

• дошкольного возраста от года до 6 лет

• младшего и старшего школьного возраста от 6 до 18 лет.

Наблюдение ребёнка возможно как в стенах Центра, так и на дому.

Какие услуги предоставляет Центр:

•первичный осмотр и консультация педиатра

•разработка индивидуального плана обследования и наблюдения

•постановка на учёт при наличии хронических заболеваний

•консультации по вакцинации, закаливанию, профилактике заболеваний, физическому развитию малыша

•плановое наблюдение за состоянием здоровья ребёнка

•диагностика и лечение различных заболеваний узкими специалистами

•проведение профилактических медицинских осмотров и регулярных лабораторных исследований

•массаж, ЛФК, физиотерапия

•оперативное лечение в стационаре повышенного комфорта, где возможно пребывание с родителями, невзирая на возраст ребенка.

При необходимости родители маленьких пациентов Центра могут получить листки временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком на время его болезни.

В Центре педиатрии трудятся детские врачи разных специальностей:

педиатр общей практики

ЛОР

ортопед

невролог

гастроэнтеролог

кардиолог

эндокринолог

уролог

сурдолог

пульмонолог

гематолог.

А также многие другие профильные специалисты.

Вашему вниманию лишь малая часть профильных специалистов Центра Педиатрии:

Михаил Юрьевич Фениксов, детский хирург, проводит хирургические вмешательства при грыжах (пупочных и паховых), водянке яичек, крипторхизме (неопущение яичек), по лечению фимоза, и многих других болезней.

Лариса Михайловна Бабкина, врач-педиатр, кандидат медицинских наук. В своей практике использует современные методы диагностики и лечения маленьких пациентов с учётом их индивидуальных особенностей.

Оксана Сергеевна Волкова, врач-педиатр, детский аллерголог, кандидат медицинских наук. Имеет сертификат по специальности «Неонатология».

Евгения Владимировна Головина, сертифицированный специалист по массажу.

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 8

+7 (4842) 926-979

www.pediatr40.ru

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