16 июня в Калуге начали бороться с пьянством

Что происходило в Калужской области 16 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 16 июня.

1790 – «Была буря много в бору лесу поломало, и с церквей несколько глав посорвало». (источник - записки купца Губкина, с.81)

1800 – в Калуге в здании Присутственных мест (ныне пл. Старый Торг, 4 - прим.ред.) открылась Духовная семинария, переведенная из Лаврентьевского монастыря.

1972 - Принять меры к упорядочению торговли спиртными напитками, запретив их продажу в столовых, кафе, буфетах общественного питания, производить отпуск вина и водки в специализированных магазинах и отделах при гастрономах с 11 часов дня до 19 часов вечера. (Из постановления Калужского облисполкома по осуществлению мер в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма" от 16 июня 1972 г.). (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

2007 - на озере Ломпадь стартовал первый этап Чемпионата и Первенства России по водно-моторному спорту. Организаторы РОСТО и Администрация города Людинова.