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17 июня калужских крестьян заподозрили к сектантстве

Что происходило в Калужской области 17 июня в разные годы.
17.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 17 июня.

1786 – указ наместнического правления об открытии первой типографии в Калуге петербургским полковником Пафнутием Сергеевичем Батуриным (1736-1803) с повелением предоставлять «всякой издаваемой книги по одному экземпляру в библиотеку императорской Санкт-Петербургской Академии наук». Двумя годами ранее, в 1784 году по приглашению губернатора Михаила Никитича Кречетникова Батурин приехал в Калугу, ему было поручено управление театром.

С 17 июня 1856 г. по 21 января 1857 г. – сформированы материалы о подозрении в принадлежности казенных крестьян Лихвинского уезда к сектам скопцов и хлыстов (из публикаций Ю. Сухоцкого).

1906 - волнения солдат 9-го Ингерманландского пехотного полка с предъявлением экономических требований к командиру.

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