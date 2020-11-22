В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 22 ноября

В Калужской области в воскресенье, 22 ноября, подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 858, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 99 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 11 999 калужан.
В списке умерших 105 человек. За последние сутки новых смертей не было.
На лечении остаются 2754 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.
Также министр здравоохранения региона Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А губернатор Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.
Тем временем
Дочь умершего в Калужской области депутата подтвердила, что он скончался от коронавируса. Она опубликовало обращение ко всем калужанам. Подробности.
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