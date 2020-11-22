В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 22 ноября

В Калужской области в воскресенье, 22 ноября, подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 858, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 99 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 11 999 калужан.

В списке умерших 105 человек. За последние сутки новых смертей не было.

На лечении остаются 2754 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 703 (-33 к предыдущему дню),

Обнинск – 413 (+33),

Боровский район – 272 (-1),

Людиновский район – 184 (+5),

Кировский район – 166 (+5),

Козельский район – 146 (+4),

Дзержинский район – 145 (+8),

Малоярославецкий район – 119 (+10),

Бабынинский район – 90 (0),

Жуковский район – 89 (+3),

Сухиничский район – 69 (+5),

Медынский район – 65 (0),

Юхновский район – 46 (+1),

Жиздринский район – 40 (0),

Мещовский район – 39 (0),

Ферзиковский район – 37 (+3),

Износковский район – 26 (0),

Спас-Деменский район – 24 (0),

Перемышльский район – 21 (-1),

Думиничский район – 18 (0),

Мосальский район - 15 (-1),

Тарусский район – 9 (0).

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 6 (0),

Барятинский район – 5 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Также министр здравоохранения региона Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А губернатор Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.

Тем временем

Дочь умершего в Калужской области депутата подтвердила, что он скончался от коронавируса. Она опубликовало обращение ко всем калужанам. Подробности.

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