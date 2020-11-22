За сутки в Калужской области 140 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 140 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 858, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в воскресенье, 22 ноября.

Вылечились от коронавируса еще 99 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 11 999 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 105 калужан. Накануне, напомним, было сразу пять летальных случаев.

На лечении остается 2754 человека.

По всей России за последние сутки выявили 24 581 новый случай коронавируса. За весь период - 2 089 329. Вылечились – 1 595 443, умерли – 36 179.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 22 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Также министр здравоохранения региона Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А губернатор Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.

Тем временем

Дочь умершего в Калужской области депутата подтвердила, что он скончался от коронавируса. Она опубликовало обращение ко всем калужанам. Подробности.

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