$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 6 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 06.11.2020 16:52 0 1084
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 6 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 129 случаев заболевания коронавирусом. Это максимальное число заболевших за весь период пандемии в нашем регионе. Общее количество зараженных достигло 12 672.

Выздоровели еще 110 человек. Всего с болезнью справились 9622 калужанина.

Зафиксированы три новые смерти. Скончались 80-летний житель Жуковского района и два человека из Калуги - 82 и 56 лет. В списке жертв теперь 89 жителей нашего региона.

В региональном оперативном штабе в пятницу, 6 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остается 2961 калужанин.

Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 1218 (0 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 250 (+9),
  • Людиновский район – 195 (+2),
  • Обнинск – 174 (+6),
  • Кировский район – 162 (0),
  • Дзержинский район – 143 (+4),
  • Козельский район – 133 (-2),
  • Малоярославецкий район – 107 (-2),
  • Жуковский район – 95 (-11),
  • Бабынинский район – 94 (+2),
  • Медынский район – 94 (0),
  • Сухиничский район – 67 (+1),
  • Мещовский район – 34 (+2),
  • Жиздринский район – 32 (+1),
  • Юхновский район – 32 (0),
  • Ферзиковский район – 27 (+3),
  • Спас-Деменский район – 19 (+1),
  • Износковский район – 15 (0),
  • Перемышльский район – 14 (-1),
  • Думиничский район – 11 (+2),
  • Мосальский район - 10 (+2),
  • Хвастовичский район – 9 (0),
  • Барятинский район – 8 (+1),
  • Ульяновский район – 7 (+1),
  • Куйбышевский район – 6 (+1),
  • Тарусский район – 5 (-6).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 ноября 2020 года.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 ноября 2020 года.

В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о продлении осенних школьных каникул в Калуге и Обнинске. Позже стало известно, что каникулы продляются и в Боровском районе. А вот детские сады Калужской области продолжат работу по расписанию.

Коронавирусом заразился и новоизбранный городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Тем временем

На сегодня в Калужской области осталось 24,6% свободных коек для больных коронавирусом. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 06.11.2020 16:52 0 1084
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша дмитрий денисов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
МегаФон становится совладельцем видеосервиса START
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Помощь юристов в Краснодаре
Исследование легких при коронавирусе
Машинное обучение в сфере IT технологий

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru