В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 6 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 129 случаев заболевания коронавирусом. Это максимальное число заболевших за весь период пандемии в нашем регионе. Общее количество зараженных достигло 12 672.

Выздоровели еще 110 человек. Всего с болезнью справились 9622 калужанина.

Зафиксированы три новые смерти. Скончались 80-летний житель Жуковского района и два человека из Калуги - 82 и 56 лет. В списке жертв теперь 89 жителей нашего региона.

В региональном оперативном штабе в пятницу, 6 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.

На лечении остается 2961 калужанин.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1218 (0 к предыдущему дню),

Боровский район – 250 (+9),

Людиновский район – 195 (+2),

Обнинск – 174 (+6),

Кировский район – 162 (0),

Дзержинский район – 143 (+4),

Козельский район – 133 (-2),

Малоярославецкий район – 107 (-2),

Жуковский район – 95 (-11),

Бабынинский район – 94 (+2),

Медынский район – 94 (0),

Сухиничский район – 67 (+1),

Мещовский район – 34 (+2),

Жиздринский район – 32 (+1),

Юхновский район – 32 (0),

Ферзиковский район – 27 (+3),

Спас-Деменский район – 19 (+1),

Износковский район – 15 (0),

Перемышльский район – 14 (-1),

Думиничский район – 11 (+2),

Мосальский район - 10 (+2),

Хвастовичский район – 9 (0),

Барятинский район – 8 (+1),

Ульяновский район – 7 (+1),

Куйбышевский район – 6 (+1),

Тарусский район – 5 (-6).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 ноября 2020 года.

В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о продлении осенних школьных каникул в Калуге и Обнинске. Позже стало известно, что каникулы продляются и в Боровском районе. А вот детские сады Калужской области продолжат работу по расписанию.

Коронавирусом заразился и новоизбранный городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Тем временем

На сегодня в Калужской области осталось 24,6% свободных коек для больных коронавирусом. Подробности.

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