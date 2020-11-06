В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 6 ноября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 129 случаев заболевания коронавирусом. Это максимальное число заболевших за весь период пандемии в нашем регионе. Общее количество зараженных достигло 12 672.
Выздоровели еще 110 человек. Всего с болезнью справились 9622 калужанина.
Зафиксированы три новые смерти. Скончались 80-летний житель Жуковского района и два человека из Калуги - 82 и 56 лет. В списке жертв теперь 89 жителей нашего региона.
В региональном оперативном штабе в пятницу, 6 ноября, сообщили, как поменялось количество пациентов в различных районах нашей области.
На лечении остается 2961 калужанин.
Ситуация по районам на сегодня:
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 6 ноября 2020 года.
В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о продлении осенних школьных каникул в Калуге и Обнинске. Позже стало известно, что каникулы продляются и в Боровском районе. А вот детские сады Калужской области продолжат работу по расписанию.
Коронавирусом заразился и новоизбранный городской голова Калуги Дмитрий Денисов.
Тем временем
На сегодня в Калужской области осталось 24,6% свободных коек для больных коронавирусом. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!