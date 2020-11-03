Калужский губернатор анонсировал крупные поставки лекарств от коронавируса

В ближайшие дни в Калужскую область поступят новые крупные партии лекарств от коронавируса. Во вторник, 3 ноября, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Ситуация с обеспеченностью аптечной сети лекарствами по сравнению с другими регионами у нас стабильная, - заявил он. - А в ближайшие дни будут новые крупные поставки. В том числе поступят недостающие препараты, на которые есть спрос, специфические лекарства для лечения коронавируса.

Ранее, напомним, калужане жаловались в соцсетях на отсутствие в аптеках цефтриаксона, который врачи прописывают заразившимся ковидом. В министерстве здравоохранения Калужской области комментировали, что лекарство есть на складах, а отсутствие в конкретных аптеках временное.

Уточнить наличие лекарств в аптеках крупной государственной сети можно по телефонам:

8-4842-77-00-26,

8-4842-56-31-04,

8-4842-56-31-05.

Ранее, напомним, Владислав Шапша назвал главный способ сократить количество больных коронавирусом.

Тем временем

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