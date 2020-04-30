В Калужской области девять человек с коронавирусом остаются в реанимации

В стационарах двух калужских больниц находятся 344 пациента с подтвержденным коронавирусом. Такие данные вечером в среду назвали на заседании оперативного штаба.

По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения Калужской области Алана ЦКАЕВА, по состоянию на 18:00 среды в реанимации было девять человек, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На обсервации в Людиновском районе - 23 человека, в том числе 9 детей. За сутки в регионе обследован 651 человек.

UPD. Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Калужской области. Приближаемся к тысяче заражённых.

Тем временем

В Калужской области продлили запрет на работу кафе и ресторанов. Разрешена только доставка. Подробности.

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