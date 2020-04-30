Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Калужской области

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 845 до 965. Такие данные утром в четверг, 30 апреля, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.
В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, вылечились 54 (+22 за сутки). Лечиться продолжают 899 калужан. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 апреля.
Тем временем
В Калужской области продлили запрет на работу кафе и ресторанов. Разрешена только доставка. Подробности.
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