Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Калужской области

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 845 до 965. Такие данные утром в четверг, 30 апреля, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, вылечились 54 (+22 за сутки). Лечиться продолжают 899 калужан. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 апреля.

Тем временем

В Калужской области продлили запрет на работу кафе и ресторанов. Разрешена только доставка. Подробности.

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