Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 120 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших достигло 965. Выздоровели 54 (+22 за сутки), умерли 12 калужан.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Ульяново единственный пациент уже выздоровел:

Калуга – 235 (+39 к предыдущему дню),

Боровский район – 150 (+5),

Обнинск – 136 (+7),

Малоярославецкий район – 86 (+10)

Думиничский район – 74 (-1),

Бабынинский район – 30 (+1),

Людиновский район – 27 (+2),

Износковский район – 25 (+7),

Жуковский район – 18 (+6),

Кировский район – 18 (+3),

Дзержинский район – 16 (+1),

Мосальский – 14 (+4),

Козельский район – 13 (+3),

Перемышльский район – 13 (+4),

Тарусский район – 9,

Ферзиковский район – 9,

Сухиничский район – 5 (+2),

Спас-Деменский район – 5 (+1),

Хвастовичский район – 5 (+2),

Барятинский район – 4,

Мещовский район – 3,

Юхновский район – 3 (+2).

Медынский – 1.

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