Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 120 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших достигло 965. Выздоровели 54 (+22 за сутки), умерли 12 калужан.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Ульяново единственный пациент уже выздоровел:
- Калуга – 235 (+39 к предыдущему дню),
- Боровский район – 150 (+5),
- Обнинск – 136 (+7),
- Малоярославецкий район – 86 (+10)
- Думиничский район – 74 (-1),
- Бабынинский район – 30 (+1),
- Людиновский район – 27 (+2),
- Износковский район – 25 (+7),
- Жуковский район – 18 (+6),
- Кировский район – 18 (+3),
- Дзержинский район – 16 (+1),
- Мосальский – 14 (+4),
- Козельский район – 13 (+3),
- Перемышльский район – 13 (+4),
- Тарусский район – 9,
- Ферзиковский район – 9,
- Сухиничский район – 5 (+2),
- Спас-Деменский район – 5 (+1),
- Хвастовичский район – 5 (+2),
- Барятинский район – 4,
- Мещовский район – 3,
- Юхновский район – 3 (+2).
- Медынский – 1.
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