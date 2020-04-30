В Калужской области продлили запрет на работу кафе и ресторанов

Как мы уже рассказывали, в Калужской области ввели обязательный масочный режим. Этим же постановлением правительство региона разрешило с 30 апреля открыть парикмахерские и некоторые магазины.

А вот кафе и рестораны будут закрыты как минимум до 11 мая. Ранее запрет на их деятельность в условиях эпидемии коронавируса действовал до 30 апреля.

Напомним, президент России поручил в ближайшую неделю выработать план выхода из режима самоизоляции. В скором времени должно стать известно, при каких условиях и когда сможет открыться общепит.

В нашей области уже известно о 885 заболевших коронавирусом. Скончались 12 человек. Больше всего случаев в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.

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