В Калужской области разрешили открыть парикмахерские

Как мы уже рассказывали, в Калужской области ввели обязательный масочный режим. Носить маски нужно даже на улице. Этим же постановлением правительства региона разрешено с 30 апреля возобновить работу парикмахерских.

При этом они должны будут соблюдать следующие нормы:

Обязательная предварительная дистанционная запись,

применение сотрудниками средств защиты,

предоставление клиентам средств индивидуальной защиты,

обязательная санитарная обработка и дезинфекция рабочего места и инструментов после каждого клиента,

расстояние между креслами не менее 1,5 метра.

Также с 30 апреля разрешено будет работать предпринимателям в следующих сферах:

Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах,

Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах,

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи,

Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №355 от 28.04.2020:

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