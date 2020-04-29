В Калужской области разрешили открыть парикмахерские

Как мы уже рассказывали, в Калужской области ввели обязательный масочный режим. Носить маски нужно даже на улице. Этим же постановлением правительства региона разрешено с 30 апреля возобновить работу парикмахерских.
При этом они должны будут соблюдать следующие нормы:
- Обязательная предварительная дистанционная запись,
- применение сотрудниками средств защиты,
- предоставление клиентам средств индивидуальной защиты,
- обязательная санитарная обработка и дезинфекция рабочего места и инструментов после каждого клиента,
- расстояние между креслами не менее 1,5 метра.
Также с 30 апреля разрешено будет работать предпринимателям в следующих сферах:
- Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах,
- Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах,
- Ремонт обуви и прочих изделий из кожи,
- Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах.
Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №355 от 28.04.2020:
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