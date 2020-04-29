За день в Калужской области нашли 40 больных коронавирусом

К вечеру среду, 29 апреля, количество подтверждённых случаев коронавируса в Калужской области увеличилось на 40 - с 845 до 885. Такие данные опубликовал в соцсетях врио губернатора Владислав ШАПША.
Умерли 12 человек, вылечились 44, лечатся 829.
Больше всего пациентов в Калуге (221), Боровском районе (145), Обнинске (130), Малоярославецком (77) и Думиничском (75) районах.
Тем временем
В Калужской области изменили постановление об обязательном ношении маски. Теперь на улице её нужно носить не во всех ситуациях. Подробности.
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