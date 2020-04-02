Как в Калуге берут пробу на коронавирус – видео

Как мы уже рассказывали, в Калужской области по состоянию на 2 апреля 2323 человека находятся на домашнем карантине. Это люди, которые вернулись из других стран и не имеют признаков ОРВИ. Домой к ним приезжают врачи, чтобы взять пробы на коронавирус COVID-19.

На своей странице в «ВКонтакте» врио губернатора Владислав ШАПША опубликовал запись, на которой можно увидеть, как работают калужские медики.

- В ходе заседания оперативного штаба дал поручение особое внимание уделять защищенности медиков, берущих анализы у самоизолированных лиц, прибывших из стран с высоким эпидемиологическим уровнем или имеющих симптомы ОРВИ, схожие с симптомами коронавируса, - написал Шапша. - Вот такое видео прислал мне один из главврачей. На нем видно, как проводится процедура забора биоматериалов для тестирования. Медикам приходится выполнять свою работу сверхурочно и в условиях высочайшей нагрузки. Хочу поблагодарить их за самоотверженность.

Как мы уже рассказывали, на данный момент в Калуге пять подтверждённых случаев заболевания. Ещё 16 человек сдали условно положительные тесты, их анализы перепроверяют.

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