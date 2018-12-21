Топ настроений: дядя Саша, чиновники с лопатами и школьные трудности

Доброго времени суток, дорогие читатели кп40. Мы продолжаем наш традиционный обзор новостей, который основан на вашей эмоциональной оценке. Итак, в нашем обзоре снова новости этой недели, которые радовали, возмущали и огорчали калужан больше других

Наших читателей порадовала больше других новость о том, что водитель из Обнинска дядя Саша бесплатно возит школьников за пятерки и берет с них лишь половину платы за четверки.

Первый зам городского головы призвал калужан чистить дворы самостоятельно, а не занимать паразитирующую позицию. Мол, на селе, если выпал снег, жители выходят и сами чистят его. Такой заход высокопоставленного чиновника возмутил калужан и вызвал шквал негодования. Чиновникам предложили показать пример, взять лопаты и самостоятельно почистить пару калужских дворов.

Главная печалька прошедшей недели – Калуга не попала в топ-10 самых экологически чистых регионов. Мы на 13-м месте. Суеверным - самое время печально перекреститься.

Самую неоднозначную реакцию калужан вызвала новость о том, что областной министр образования признал – школьники перегружены домашкой. Это дало нашим читателям повод подискутировать на совершенно разные темы - от тяжелой доли учителя до тяжелой доли родителя. Ну, и обсудить дефицит квалификации, как у первых, так и у вторых, тоже не забыли.

Уважаемые читатели! А чем вам запомнилась неделя? Пишите в комментариях!