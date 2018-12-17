Министр образования признал, что калужские школьники перегружены домашкой

Калужские школьники перегружены домашними заданиями, рассказали в понедельник, 17 декабря, на заседании регионального правительства.

Специалисты утверждают, что загруженность заданиями в школе и дома отвращает ребят от учёбы, они теряют к ней интерес. Кроме того, почти каждый второй ученик, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ, обращается к репетитору. В итоге дети устают, впадают депрессию, начинают чаще болеть.

- Проблема, действительно, существует по ряду образовательных организаций, - прокомментировал ситуацию министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Мы выступаем за последовательную дозировку объёма домашних заданий и считаем, что несмотря на увеличение общего объема учебного материала и требований к образовательному процессу, дозировать домашнее задание вправе педагоги. Объёмы домашних заданий должны быть строго регламентированы. Всё остальное – мастерство педагогических работников. Два года назад мы подготовили довольно жёсткий нормативно-методический документ, касающийся регламентации процесса. И провели широкую разъяснительную кампанию в образовательных организациях и среди родителей. Должен сказать, что не везде мы встретили понимание. Но работу мы продолжаем.

- Детей нужно беречь, - считаем первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ. - Я вас прошу дать квалифицированные рекомендации нашему учительскому сообществу, чтобы они правильно организовывали работу с детьми в школах. Надо, безусловно, обращать внимание на спортивное воспитание подрастающего поколения. Поскольку именно спорт может ответить на несколько вопросов, связанных со стрессом и гиподинамией.

Уважаемые читатели! А сколько времени ваши дети тратят на выполнение домашнего задания? Пишите в комментариях!