Бонус от дяди Саши: отличников бесплатно начали возить в маршрутке

Обнинский водитель маршрутки № 21 на днях повесил у себя в салоне объявление о том, что готов бесплатно возить школьников за пятерки и брать с них лишь половину платы за четверки. Он назвал это бонусом от дяди Саши.

– Мой сын-пятиклассник часто ездит на маршрутке №21 от «Дома ученых» до Старого универмага, – рассказала obninsk.name пассажир маршрутки Елена. - Учится он неплохо, троек у него мало. Вот приду сегодня домой и расскажу ему, в какую машину лучше всего теперь садиться. Всё-таки экономия.

Уважаемые читатели! А вы как-либо поощряете детей за хорошую учёбу? Расскажите в комментариях!