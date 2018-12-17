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Чиновники призвали калужан не паразитировать, а самим почистить дворы

17.12.2018 17:09 11 900 Елена Французова
Чиновники призвали калужан не паразитировать, а самим почистить дворы

Как мы уже рассказывали, в микрорайоне «Кошелев» жителям приходится доплачивать за уборку дворов. В понедельник, 17 декабря, на планёрке в горуправе выяснилось, что большая часть микрорайона не размежевана, поэтому управляющая компания не обязана убирать детские площадки, подходы к садикам и школе, дороги, а городские службы этого не делают. По слова руководителя УК, большая часть жителей микрорайона согласилась доплачивать за такую уборку по 150-200 рублей с квартиры. Управление по работе с населением обещало разобраться в этом вопросе.

В то же время заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ призвал калужан не ждать коммунальщиков, а самим взяться за лопаты и почистить свои дворы.

-  Жители должны чётко понимать, что они являются собственниками жилья, значит они должны следить за надлежащим состоянием придомовой территории и активно в этом принимать участие, а не ждать города или городские власти, - отметил Волков.

Он рассказал, что жители сельских территорий, проснувшись утром, не смотрят в окно, ругаясь на то, как плохо работают коммунальщики, а сами берутся за лопаты и чистят снег.

- Выпал снег, значит нужно взять лопату и убирать! Надо всем нам вместе не занимать паразитирующую позицию, а брать и самим работать, обращаться к административным комиссиям, управляющим компаниям. Не забывать, что зима! Помогать городу!... А не просто ждать, когда кто-то там приедет, - считает заместитель городского головы.

Волков напомнил также, что порой спецтехника не может проехать во двор, так как он заставлен транспортом.

Уважаемые читатели! А вы убираете снег у себя во дворе? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

 


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Тэги: благоустройство
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