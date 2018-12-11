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Дворы перестали убирать на Правом берегу: коммунальщики хотят больше денег

11.12.2018 17:24 10 1211 Дмитрий Ивьев
Дворы перестали убирать на Правом берегу: коммунальщики хотят больше денег

Начало зимы в Калуге выдалось снежным, и в некоторых частях города уже начали возникать проблемы с уборкой.

В последние несколько дней жители «Кошелева» разместили в социальных сетях десятки жалоб на работу коммунальщиков. По словам правобережцев, междворовые проезды, парковки и детские площадки совсем не убираются от снега.

- Управляющая компания ставит нас в опасное положение, - пишет одна из жительниц. – «Скорая», полиция - забуксуют. Звонить в МЧС и там ставить вопрос, раз ГЖИ и городские власти не помогают? Или к федералам?

Управляющая компания, работающая в этом районе, в понедельник, 10 декабря, выступила с объяснением ситуации.

- Придомовая территория всех домов сформирована и поставлена на кадастровый учет, что отражено на публичной кадастровой карте, - говорится в ответе коммунальщиков. - В тариф по содержанию придомовой территории входит площадь именно этого участка - 3-6 метра от фасада дома. Согласно постановлению городского Головы городского округа г. Калуга от 04.08.06 г № 204-п об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», «Придомовая территория - территория, внесенная в технический паспорт домовладения, отведенная в установленном порядке под многоквартирным жилым домом и связанными с ним хозяйственными и техническими зданиями и сооружениями».

Как отмечают в УК, проезды, детские площадки и стоянки не входят в придомовую территорию и соответственно в тариф по ее содержанию.

В то же время там уточняют, что в этом году был обновлён договор управления с некоторыми домами. В документ внесли предложения о включении в тариф вывоза снега с ноября по март, так как в городском тарифе не предусмотрена работа тяжелой техники, а предусмотрено только сдвигание снега дворником.

- Уход за территорией благоустройства (25 метров) лежит на решении собственников дома, а также затраты на уборку этой территории определяются собственниками на общем собрании. Ранее все эти затраты компенсировал застройщик, с прошлого года данные бонусы в виде уборки дорог, не включенных в придомовую территорию, прекратили свое существование, поэтому нужно привыкать жить на собственные средства, заложенные в тариф, - считают коммунальщики.

Местный депутат Яков КАЗАЦКИЙ в правобережной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что, по словам руководителя управляющей компании Михаила ТЕРЕЩЕНКОВА, уборку от снега придомовой территории осуществляется только в домах, где жителями принято решение об оплате услуг по механизированной уборке: 5 рублей с кв.м. Это около 10 000 рублей за всю зиму с одного дома. Таких домов на весь район 49. В остальных домах прочищается общий проезд и пешеходная территория.

Также, рассказал Казацкий, он обсудил ситуацию с чисткой парковок в «Кошелеве» с начальником Государственной жилищной инспекции Алексеем ДУЛИШКОВИЧЕМ.

- Ситуация по всему городу разная. В больших домах (12-17 этажей) УК по большей части чистит без дополнительных надбавок, т.к. хватает средств из статьи «содержание жилфонда», - говорится в сообщении депутата. - В домах 5-9 этажей всё зависит от решения собрания собственников. Есть примеры отсутствия чистки (только пешеходные дорожки) и отдельно принятого зимнего тарифа на уборку и вывоз снега (от 100 до 200 рублей с квартиры).

По правобережному району Госжилинспекция готова провести проверку, если будут обращения местных жителей.

Уважаемые читатели! А как обстоит дело с уборкой снега в ваших дворах? Расскажите в комментариях!


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Тэги: коммуналка жкх
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