Калужская область не вошла в десятку регионов с лучшей экологией

На днях организация «Зелёный патруль» выложила экологический рейтинг регионов России в уходящем году.

Первое место в рейтинге заняла Тамбовская область, а самым грязным регионом эксперты признали Республику Саха (Якутию).

Калужская область заняла 13 строчку. При этом «Зелёный патруль» отметил хорошую динамику региона, ведь год назад наша область находилась на 4 позиции ниже.

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