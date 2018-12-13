Калужская область не вошла в десятку регионов с лучшей экологией

На днях организация «Зелёный патруль» выложила экологический рейтинг регионов России в уходящем году.
Первое место в рейтинге заняла Тамбовская область, а самым грязным регионом эксперты признали Республику Саха (Якутию).
Калужская область заняла 13 строчку. При этом «Зелёный патруль» отметил хорошую динамику региона, ведь год назад наша область находилась на 4 позиции ниже.
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