В Калуге на Грабцевском шоссе вслед за электричеством отключат воду

В четверг, 6 августа, в Калуге отключат воду в домах на Грабцевском шоссе. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение воды в Калуге 6 августа 2020 года с 8:00 до 18:00:

ул. Грабцевское шоссе, д. 116 к.3, 118, 120, 122, 130, 132.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что 6 августа в Калуге на Грабцевском шоссе отключат электричество.

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