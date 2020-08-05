В Калуге сбили 11-летнего мальчика на самокате

Вечером во вторник, 4 августа, в Калуге 11-летний мальчик пострадал в ДТП. Авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Дзержинского.

По предварительным данным, 42-летняя женщина ехала по улице Ленина на зелёный сигнал светофора, а школьник на самокате выехал на дорогу на красный.

У ребёнка зафиксированы различные травмы, рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, ребёнок выехал на переход на красный сигнал светофора.

Тем временем

В Калуге машина провалилась в открытый колодец. Подробности.