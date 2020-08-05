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В Калуге машина провалилась в открытый колодец

Дмитрий Ивьев , Фото: «Подслушано в Калуге» и Елена Володина.
Опубликовано: 05.08.2020 09:40 15 1413
В Калуге машина провалилась в открытый колодец

В понедельник, 3 августа, на улице Воскресенской в Калуге машина такси провалилась в открытый колодец. В яму попало переднее левое колесо. Самостоятельно выехать водитель легковушки не смог.

Сейчас на улице Воскресенской продолжается ремонт дороги. Ситуацию мы попросили прокомментировать директора МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» Калуги Татьяну АРЕН.

- Ежедневно после окончания смены подрядная организация огораживает люки. Этот вопрос находится на жёстком контроле, так как в противном случае, заказчиком будет выставлен штраф. Колодцы могут находиться в открытом состоянии только при производстве работ. В начале и в конце участка стоят знаки, информирующие о проведении ремонтных работ, - пояснила она. - Данный колодец оказался открытым в связи с тем, что подрядчик завозил свою тяжёлую технику. Условия там стеснённые, поэтому ограничители на колодцах были сняты. В конце рабочей смены все колодцы были огорожены.

Напомним, ремонт на улице Воскресенской в Калуге должен был завершиться ещё 1 августа, однако дорожники поздно вышли на объект. Теперь дорогу обещают доделать к 15 августа.

Ремонт улицы Воскресенская в Калуге

Открытые колодцы на Воскресенской огорожены лентами.

Ремонт остальных улиц Калуги, в том числе Московской и Советской. Обещают завершить к 1 сентября.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Подслушано в Калуге» и Елена Володина.
Опубликовано: 05.08.2020 09:40 15 1413
Тэги: авто дороги татьяна арен
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