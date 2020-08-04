«Убьём заложников, если не выпустите из России»: как в Калужской области обезвредили учебных террористов

Во вторник, 4 августа, в Малоярославце тренировались обезвреживать террористов, сообщает управление ФСБ по Калужской области.

По легенде, преступники приехали в Малоярославецкий район на угнанной машине, устроили перестрелку с сотрудниками ДПС и скрылись в лесу. Потом на остановке общественного транспорта в районе привокзальной площади Малоярославца сбили пешеходов и взорвали грузовик.

- Преступники планировали отсидеться в заброшенном здании, но были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов, - говорят о легенде в ФСБ.

Условные террористы угрожали убить заложников, если их не выпустят из России.

Переговоры не помогли, и участники учений начали штурм.

- В ходе последовательного выполнения всех этапов цели учения достигнуты, - говорят в ФСБ.

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