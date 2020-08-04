На жителя Калуги напали в подъезде ради еды

На днях в Калуге вынесли приговор 41-летнему мужчине из Беларуси. Его признали виновным в разбое.

Инцидент произошёл 3 мая в подъезде одного из домов на улице Московской.

- Подсудимый нанес удар кулаком в лицо потерпевшему, от которого последний упал на лестничную площадку, - рассказали во вторник, 4 августа, в прокуратуре Калужской области. - После этого злоумышленник вырвал из его рук рюкзак с находящимися в нем продуктами питания и скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Также прокуратура отмечает, что преступник – рецидивист. Суд отправил его в колонию особого режима на четыре года.

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