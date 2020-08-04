В Калужской области юноша обокрал спящую родственницу

21-лений житель Малоярославца подозревается в краже ноутбука у своей родственницы. Сумма причиненного ущерба составила 26 тысяч рублей, сообщили сегодня, 4 августа, в областном УМВД.

Хозяйка ноутбука обратилась в полицию и рассказала о пропаже своего имущества. Девушка уточнила, что кража произошла в то время, когда она спала. Дверь в квартиру была закрыта, и никто войти не мог. Все произошло буквально за час.

Полиция выяснила, что в то время, когда потерпевшая спала, ее родственник пришел ее навестить. Юноша долго стучал и звонил в дверь, но ему никто не открыл. Выйдя из подъезда, он увидел, что в одном из окон квартиры открыта форточка. Взобравшись на второй этаж, молодой человек пролез в нее и оказался на кухне. Взяв со стола ноутбук, он тем же способом через окно спустился обратно на улицу.

Ноутбук сразу отнес в комиссионный магазин и сдал за 3 тысячи рублей. А вырученные деньги отдал друзьям, которым был должен.

Ноутбук изъят и в скором времени будет возвращен законной владелице. Ведется следствие.