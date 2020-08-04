$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

В Калужской области юноша обокрал спящую родственницу

Екатерина Киселева
Опубликовано: 04.08.2020 13:26 0 424
В Калужской области юноша обокрал спящую родственницу

21-лений житель Малоярославца подозревается в краже ноутбука у своей родственницы. Сумма причиненного ущерба составила 26 тысяч рублей, сообщили сегодня, 4 августа, в областном УМВД.

Хозяйка ноутбука обратилась в полицию и рассказала о пропаже своего имущества. Девушка уточнила, что кража произошла в то время, когда она спала. Дверь в квартиру была закрыта, и никто войти не мог. Все произошло буквально за час.

Полиция выяснила, что в то время, когда потерпевшая спала, ее родственник пришел ее навестить. Юноша долго стучал и звонил в дверь, но ему никто не открыл. Выйдя из подъезда, он увидел, что в одном из окон квартиры открыта форточка. Взобравшись на второй этаж, молодой человек пролез в нее и оказался на кухне. Взяв со стола ноутбук, он тем же способом через окно спустился обратно на улицу.

Ноутбук сразу отнес в комиссионный магазин и сдал за 3 тысячи рублей. А вырученные деньги отдал друзьям, которым был должен.

Ноутбук изъят и в скором времени будет возвращен законной владелице. Ведется следствие.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 04.08.2020 13:26 0 424
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году вырос в 1,5 раза
«Ростелеком» приступил к реализации проекта «Чистое небо» в Калуге
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Изготовление печатных агитационных материалов на выборах
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Расценки на муниципальные выборы
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как приобрести гражданство Вануату за инвестиции?
Обновление грузового автопарка: проводим ротацию техники
Как лечится рак простаты в Германии?

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru