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В Калужской области опубликовали список безопасных для купания водоёмов

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 05.08.2020 10:42 1 897
В Калужской области опубликовали список безопасных для купания водоёмов

Во вторник, 4 августа, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало новые данные по состоянию воды в водоёмах.

На данный момент в большинстве водоёмов нашего региона вода остаётся грязной.

Хотя есть и такие реки и озера, в которые можно залезать, отмечают санитарные врачи.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам

Калуга:

  • пруд Вырка в д. Верхняя Вырка,
  • водоем д. Лаврово-Песочня,
  • Сероводородные озера,
  • Рождественские пруды,
  • озеро Резвань.

Барятинский район:

  • озера д. Шершнево,
  • озеро с. Барятино.

Кировский район:

  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная).

Людиновский район:

  • верхнее Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь),
  • р. Неполодь (в районе здания водоканала).

Кировский район:

  • Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины),
  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).

Спас-Деменский район:

  • озеро Лесхоз.

Мосальский район:

  • водоем г. Мосальск.

Куйбышевский район:

  • пруд Верхний д. Садовище,
  • пруд Нижний д. Садовище,
  • пруд д. Падерки.

Жиздринский район:

  • р. Жиздра.

Хвастовичский район:

  • р. Рессета (д.Теребень),
  • озеро в с. Пеневичи.

Не рекомендует купаться в следующих водоемах:

Калуга:

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
  • пруд в д. Вырка Нижняя,
  • Яченское водохранилище (район бора).

Боровский район:

  • р. Протва г. Боровск (район п. Институт),
  • г. Ермолино (ул. Советская).

Дзержинский район:

  • место отдыха в г. Кондрово, ул. Набережная, р. Шаня,
  • р. Суходрев п. Полотняный Завод,
  • озеро в д. Озеро
  • обводненный карьер д. Новоскаковское,
  • озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы»,
  • р. Угра д. Тучнева и д. Люблинка.

Людиновский район:

  • верхнее Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь, в районе здания ГИМС),
  • р. Неполодь.

Жуковский район:

  • пруд в Жукове,
  • р. Протва, городской пляж,
  • р. Протва, Трубинский мост.

Износковский район:

  • пруд с. Износки.

Малоярославецкий район:

  • р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста),
  • пруд санатория Воробьево,
  • р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец).

Медынский район:

  • г. Медынь, р. Медынка.

Тарусский район:

  • р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, ниже места сброса очистных сооружений),
  • р. Таруска (устье).

Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калужской области официально открылся купальный сезон.

А здесь можно посмотреть, что творится на диком пляже в Калуге.

Тем временем

В Калуге машина провалилась в открытый колодец. Подробности.

На Калугу надвигается жара. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 05.08.2020 10:42 1 897
Тэги: общество роспотребнадзор пляж
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