В Калужской области опубликовали список безопасных для купания водоёмов

Во вторник, 4 августа, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало новые данные по состоянию воды в водоёмах.
На данный момент в большинстве водоёмов нашего региона вода остаётся грязной.
Хотя есть и такие реки и озера, в которые можно залезать, отмечают санитарные врачи.
Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам
Калуга:
- пруд Вырка в д. Верхняя Вырка,
- водоем д. Лаврово-Песочня,
- Сероводородные озера,
- Рождественские пруды,
- озеро Резвань.
Барятинский район:
- озера д. Шершнево,
- озеро с. Барятино.
Кировский район:
- Верхнее озеро (в районе ул. Набережная).
Людиновский район:
- верхнее Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь),
- р. Неполодь (в районе здания водоканала).
Кировский район:
- Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины),
- Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).
Спас-Деменский район:
Мосальский район:
Куйбышевский район:
- пруд Верхний д. Садовище,
- пруд Нижний д. Садовище,
- пруд д. Падерки.
Жиздринский район:
Хвастовичский район:
- р. Рессета (д.Теребень),
- озеро в с. Пеневичи.
Не рекомендует купаться в следующих водоемах:
Калуга:
- река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),
- река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
- пруд в д. Вырка Нижняя,
- Яченское водохранилище (район бора).
Боровский район:
- р. Протва г. Боровск (район п. Институт),
- г. Ермолино (ул. Советская).
Дзержинский район:
- место отдыха в г. Кондрово, ул. Набережная, р. Шаня,
- р. Суходрев п. Полотняный Завод,
- озеро в д. Озеро
- обводненный карьер д. Новоскаковское,
- озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы»,
- р. Угра д. Тучнева и д. Люблинка.
Людиновский район:
- верхнее Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь, в районе здания ГИМС),
- р. Неполодь.
Жуковский район:
- пруд в Жукове,
- р. Протва, городской пляж,
- р. Протва, Трубинский мост.
Износковский район:
Малоярославецкий район:
- р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста),
- пруд санатория Воробьево,
- р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец).
Медынский район:
Тарусский район:
- р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, ниже места сброса очистных сооружений),
- р. Таруска (устье).
Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калужской области официально открылся купальный сезон.
А здесь можно посмотреть, что творится на диком пляже в Калуге.
Тем временем
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