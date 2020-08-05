В Калужской области опубликовали список безопасных для купания водоёмов

Во вторник, 4 августа, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало новые данные по состоянию воды в водоёмах.

На данный момент в большинстве водоёмов нашего региона вода остаётся грязной.

Хотя есть и такие реки и озера, в которые можно залезать, отмечают санитарные врачи.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам

Калуга:

пруд Вырка в д. Верхняя Вырка,

водоем д. Лаврово-Песочня,

Сероводородные озера,

Рождественские пруды,

озеро Резвань.

Барятинский район:

озера д. Шершнево,

озеро с. Барятино.

Кировский район:

Верхнее озеро (в районе ул. Набережная).

Людиновский район:

верхнее Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь),

р. Неполодь (в районе здания водоканала).

Кировский район:

Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины),

Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).

Спас-Деменский район:

озеро Лесхоз.

Мосальский район:

водоем г. Мосальск.

Куйбышевский район:

пруд Верхний д. Садовище,

пруд Нижний д. Садовище,

пруд д. Падерки.

Жиздринский район:

р. Жиздра.

Хвастовичский район:

р. Рессета (д.Теребень),

озеро в с. Пеневичи.

Не рекомендует купаться в следующих водоемах:

Калуга:

река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),

река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),

пруд в д. Вырка Нижняя,

Яченское водохранилище (район бора).

Боровский район:

р. Протва г. Боровск (район п. Институт),

г. Ермолино (ул. Советская).

Дзержинский район:

место отдыха в г. Кондрово, ул. Набережная, р. Шаня,

р. Суходрев п. Полотняный Завод,

озеро в д. Озеро

обводненный карьер д. Новоскаковское,

озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы»,

р. Угра д. Тучнева и д. Люблинка.

Людиновский район:

верхнее Людиновское водохранилище (озеро Ломпадь, в районе здания ГИМС),

р. Неполодь.

Жуковский район:

пруд в Жукове,

р. Протва, городской пляж,

р. Протва, Трубинский мост.

Износковский район:

пруд с. Износки.

Малоярославецкий район:

р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста),

пруд санатория Воробьево,

р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец).

Медынский район:

г. Медынь, р. Медынка.

Тарусский район:

р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, ниже места сброса очистных сооружений),

р. Таруска (устье).

Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калужской области официально открылся купальный сезон.

А здесь можно посмотреть, что творится на диком пляже в Калуге.

Тем временем

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