На Калугу надвигается жара

В среду, 5 августа, в Калуге ожидается жаркая погода. Днём воздух прогреется до +26 градусов, осадков не прогнозируется. Слабый ветер и малооблачно.

В четверг ещё теплее – до +27. На территории всей Калужской области будет солнечно и жарко.

В пятницу и на выходных в Калуге немного похолодает. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится до +23..+24, но существенных осадков не будет.

Тем временем

На шести улицах Калуги 5 августа отключили воду. Подробности.