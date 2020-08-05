На Калугу надвигается жара

В среду, 5 августа, в Калуге ожидается жаркая погода. Днём воздух прогреется до +26 градусов, осадков не прогнозируется. Слабый ветер и малооблачно.
В четверг ещё теплее – до +27. На территории всей Калужской области будет солнечно и жарко.
В пятницу и на выходных в Калуге немного похолодает. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится до +23..+24, но существенных осадков не будет.
Тем временем
На шести улицах Калуги 5 августа отключили воду. Подробности.
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