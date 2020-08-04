На шести улицах Калуги отключат воду 5 августа

В среду, 5 августа, в Калуге отключат воду на двух улицах. Это связано с ремонтными работами на улице Московской, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение воды в Калуге с 8:00 5 августа 2020 года до момента завершения работ:
По отключение попадает в том числе детский сад «Россиянка».
Отключение воды в Калуге 5 августа 2020 года с 9:00 до 00:00:
Тем временем
В Калуге 6 августа отключат электричество на Грабцевском шоссе. Подробности.
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