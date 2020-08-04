На шести улицах Калуги отключат воду 5 августа

В среду, 5 августа, в Калуге отключат воду на двух улицах. Это связано с ремонтными работами на улице Московской, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение воды в Калуге с 8:00 5 августа 2020 года до момента завершения работ:

ул. Московская, 104, д. 115 (котельная), 117, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 176/4,

ул. Карла Либкнехта, д.8.

По отключение попадает в том числе детский сад «Россиянка».

Отключение воды в Калуге 5 августа 2020 года с 9:00 до 00:00:

ул. Суворова, д. 153, 153, к. 1, 2. 3, 4. 5, д.155, 174, 182,

пл. Победы, 3, 4,

пер. Теренинский, 1, 2, 4, 7, 9,

ул. Чижевского, 16.

Тем временем

В Калуге 6 августа отключат электричество на Грабцевском шоссе. Подробности.