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На шести улицах Калуги отключат воду 5 августа

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 04.08.2020 14:24 3 1301
На шести улицах Калуги отключат воду 5 августа

В среду, 5 августа, в Калуге отключат воду на двух улицах. Это связано с ремонтными работами на улице Московской, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение воды в Калуге с 8:00 5 августа 2020 года до момента завершения работ:

  • ул. Московская, 104, д. 115 (котельная), 117, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 176/4,
  • ул. Карла Либкнехта, д.8.

По отключение попадает в том числе детский сад «Россиянка».

Отключение воды в Калуге 5 августа 2020 года с 9:00 до 00:00:

  • ул. Суворова, д. 153, 153, к. 1, 2. 3, 4. 5, д.155, 174, 182,
  • пл. Победы, 3, 4,
  • пер. Теренинский, 1, 2, 4, 7, 9,
  • ул. Чижевского, 16.  

Тем временем

В Калуге 6 августа отключат электричество на Грабцевском шоссе. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 04.08.2020 14:24 3 1301
Тэги: коммуналка жкх вода
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