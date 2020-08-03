В Калуге назвали пригодные для купания места

В Калуге официально открыт купальный сезон.
В понедельник, 3 августа, городская управа сообщила, что сняты все ограничения на посещение пляжей.
При этом в администрации назвали места, в которых можно и нельзя купаться.
По данным Роспотребнадзора на 23 июля, вода соответствует санитарным нормам в следующих водоемах:
Запрещено купание в следующих местах:
- Настоятельно рекомендуем не купаться в несанкционированных местах, - говорится в сообщении городской управы.
Напомним, за последний месяц в водоёмах Калужской области утонули девять человек.
Тем временем
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