В Калуге назвали пригодные для купания места

В Калуге официально открыт купальный сезон.

В понедельник, 3 августа, городская управа сообщила, что сняты все ограничения на посещение пляжей.

При этом в администрации назвали места, в которых можно и нельзя купаться.

По данным Роспотребнадзора на 23 июля, вода соответствует санитарным нормам в следующих водоемах:

Рождественские пруды,

пруд Вырка в деревне Верхняя Вырка,

озеро Резвань,

Сероводородные озера,

Лаврово-Песочня.

Запрещено купание в следующих местах:

Ока в районе моста, ул. Гагарина,

Район Пучковского моста,

Район Воробьевской переправы,

Район Некрасовской переправы,

Район КЭМЗ,

Пуховский пруд,

Пруд мкр. Ольговка,

Пруд мкр. Ольговка,

Канищевский пруд,

Пруд мкр. Бушмановка.

Яченский карьер (район Подзавалья),

Пруд «Карпятник» (район Яченского водохранилища, Калужский бор),

Яченское водохранилище со стороны Калужского бора.

- Настоятельно рекомендуем не купаться в несанкционированных местах, - говорится в сообщении городской управы.

Напомним, за последний месяц в водоёмах Калужской области утонули девять человек.

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