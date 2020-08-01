В Калужской области утонул девятый человек за месяц

В пятницу, 31 июля, в Юхновском районе рыбак обнаружил тело 53-летнего мужчины, который четырьмя днями ранее купался в Угре и пропал, сообщает 1 августа управление Следственного комитета по Калужской области.

Погибшему 53 года. Он из Нарофоминского района Московской области. В наш регион приехал отдыхать.

- По предварительным данным, мужчина находился со своей супругой и друзьями на отдыхе в кемпинге, - отмечают в СК. - 27 июля мужчина выпивал спиртные напитки, после чего нырнул в воду, проплыл мимо места, предназначенного для выхода из воды, и пропал.

Поиски мужчины продолжались 4 дня. Тело погибшего уже опознали родственники.

Сейчас проверка продолжается.

Напомним, 31 июля утонувшего также обнаружили в Яченском водохранилище в Калуге. Всего за июль в Калужской области утонули девять человек.

Тем временем

Часть Калуги третий день остаётся без воды. Подробности.