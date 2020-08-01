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Часть Калуги третий день остаётся без воды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.08.2020 16:25 0 506
Часть Калуги третий день остаётся без воды

Место прорыва трубы на Правом берегу.

Несколько дней назад мы сообщали, что в четверг, 30 июля, из-за работ по строительству дороги к Южному обходу в Калуге несколько правобережных улиц и деревень на восемь часов останутся без воды. Но будничное событие по факту превратилось в большую проблему для сотен калужан. На данный момент близится к вечеру суббота, 1 августа, а воду людям не включили до сих пор.

Обеспокоенные жители начали обращаться в нашу редакцию уже утром 31 июля: «Где вода? Водоканал молчит».

Мы запросили комментарии у «Калугаоблводоканала», но там заявили, что работы проводит подрядчик, который с прошлого года строит дорогу.

К вечеру пятницы городские власти начали объяснять, что работы затянулись, но заявка в водоканал уже подана и воду скоро должны дать.

В итоге около 20:00 31 июля из кранов жителей Шопино вода потекла, но в ночь на субботу вновь пропала.

- Ночью произошел прорыв трубы, в настоящее время ведутся работы по восстановлению водоснабжения, - заявили нам утром в субботу в горуправе. - По срокам - до 14:00.

Однако ни к 14:00, ни к 16:00 водоснабжение не восстановлено.

- Шопино третий день живет без воды, - пишет в правобережной группе в «ВКонтакте» Анна Жеребная. - Уже поднадоело, честно говоря, бутылки таскать, про все остальное я уже даже говорить не хочу. В чем проблема? Водоканал сегодня трубку не берет, вчера несколько раз переносили время включения, вначале обещали в районе обеда, потом уже говорили к вечеру, вечером дали воду, но с утра ее снова нет. Хотя бы предупредили, мы сегодня даже запасы не сделали.

Калуга без воды

Очевидцы сообщают, что на месте прорыва нет рабочих.

- 31.07 вечером после 20:00 водоснабжение было восстановлено, но сегодня опять отключили воду без предупреждений, - отмечает читательница KP40 Анна Матвеенко. - Диспетчеры водоканала постоянно врут либо совсем не отвечают на звонки. Куда обращаться, мы уже не знаем, реакции нет ни от одной вышестоящей инстанции.

При этом, как сообщают очевидцы, на месте прорыва рядом с новой дорогой к Южному обходу техника стоит, но рабочих нет, никакие работы на 15:00 не велись.

Мы будем следить за развитием ситуации. 

UPD. В 17:40 1 августа от городкой управы поступил новый комментарий:

- Работы по восстановлению ещё ведутся. В ближайшие 2 часа планируется осуществить запуск. Бригада работает уже вторые сутки.

Тем временем

В Калуге многокилометровая пробка опять образовалась в Турынино. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.08.2020 16:25 0 506
Тэги: жкх коммуналка
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