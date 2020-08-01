В Калуге многокилометровая пробка опять образовалась в Турынино

Утром в субботу, 1 августа, в Турынино опять не проехать. Дорожные работы, которые обещали завершить ночью, продолжаются до сих пор.

Из-за этого машины стоят от 906 базы до Ждамирово – это около 4 километров.

Когда ждать завершения работ, городские власти пока не говорят.

Напряжённой ситуация на этой дороге, напомним, была и в течение нескольких предыдущих дней.

Ситуация в Турынино утром 1 августа - пробка на четыре километра.

Дорогу в Турынино, напомним, ремонтируют ещё с марта. Уже весной автомобилисты часами стояли в пробках. Альтернативного пути в этот активно застраивающийся район в

Калуге нет. Кроме того, по Советской едут все автомобилисты, которые направляются в сторону Ферзиково и Тарусы.

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