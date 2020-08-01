В Калуге «Шкода» снесла столб и перевернулась

Вечером в пятницу, 31 июля, жуткая авария произошла на выезде из Калуги рядом с Гагаринским мостом через Оку.

По предварительным данным, около 20:50 водитель «Шкоды» ехал со стороны улицы Гагарина в сторону бора, не справился с управлением и врезался в столб. От удара машина перевернулась, а столб упал на неё сверху.

Опора упала на соседнюю полосу. Движение на некоторое время было затруднено.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, в ДТП пострадал один человек. Однако очевидцы сообщают, что у водителя не зафиксировано серьёзных травм.

Столб упал на машину сверху.

Официальные комментарии ГИБДД по данной аварии пока не поступали.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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