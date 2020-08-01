В Калуге мужчина утонул в Яченском водохранилище

Днём в пятницу, 31 июля, со дна Яченского водохранилища в Калуге водолазы подняли тело человека, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В региональном УМВД рассказали KP40, что погиб мужчина.

- Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти, - пояснили в полиции.

Пока не уточняется, установлена ли личность погибшего.

Как мы уже рассказывали, это не первый трагический случай на воде в Калужской области. За последний месяц мы сообщали ещё о семи смертях в водоёмах.

28 июля в пруду СНТ «Костино» вблизи деревни Шумятино утонул 55-летний мужчина.

29 июля из реки Лужа в деревне Астреево Малоярославецкого района достали тело 28-летнего мужчины.

Также 29 июля в СНТ «Лесное 1» вблизи деревни Величково утонул 70-летний пенсионер.

В Калуге два человека утонули в Оке.

А в районе деревни Зубово Юхновского района утонул 54-летний рыбак.

Также в Юхновском районе в Угре утонул 28-летний мужчина.