Как мы уже рассказывали, 29 июля из реки Лужа в деревне Астреево Малоярославецкого района достали тело 28-летнего мужчины. Также за последние два дня в Калужской области утонули ещё два человека. Оба – в Малоярославецком районе.

28 июля в пруду СНТ «Костино» вблизи деревни Шумятино утонул 55-летний мужчина. По предварительным данным, погибший с бригадой рабочих строил дачный дом, решил отдохнуть и искупаться. Мужчина нырнул и пропал. По данным следствия, он был пьян.

А 29 июля в СНТ «Лесное 1» вблизи деревни Величково утонул 70-летний пенсионер. Он плавал и внезапно исчез.

Следственный комитет проводит проверки.

Ранее, напомним, в Калуге два человека утонули в Оке.

В районе деревни Зубово Юхновского района утонул 54-летний рыбак.

Также в Юхновском районе в Угре утонул 28-летний мужчина.

UPD. В калужских реках нашли ещё двух утопленников.

Тем временем

В Калуге резко похолодает. Подробности.