В Калуге резко похолодает

В начале нынешней неделе температура воздуха в Калуге достигала +29 градусов. Но последние дни июля и начало августа в нашем регионе обещают быть прохладными.

Днём в четверг, 30 июля, ожидается около +21..+23 и дождь.

В пятницу, 31 июля, жителям Калужской области обещают +18..+20 с дождём.

На выходных, 1-2 августа, днём будет +17..+19, местами пойдёт дождь.

Тем временем

Первую ортопедическую лавочку установили в Калуге. Подробности.