Первую ортопедическую лавочку установили в Калуге

На днях в Калуге на перекрестке улиц Кирова и Московской рядом с Домом быта установили новую лавочку.

Это одна из тех ортопедических лавочек, которые в июне городские власти пообещали устанавливать в парках и скверах.

Почему было выбрано именно это место, где нет защиты от солнца, никто из чиновников пока не комментировал.

Ранее, напомним, лавочку «Калуга» с логотипом празднования 650-летия Калуги убрали с перекрёстка улиц Тульской и Степана Разина.

Тем временем

В Калуге 29 июля отключат электричество и воду.

На шести улицах Калуги отключат воду 30 июля. Подробности.