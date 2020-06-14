«Ортопедические» лавки установят в парках и скверах Калуги

В четверг, 11 июня, городскому голове Калуги продемонстрировали «ортопедическую» лавку.
- Лавка готова, осталось лишь доработать её эстетические характеристики. В перспективе такие лавки будут установлены в городских парках и скверах, - написал на своей странице в соцсетях врио городского головы Дмитрий Денисов.
Как сообщает пресс-служба городской управы, линии изгибов лавки разрабатывались в том числе медицинскими работниками.
Кроме того, Денисову показали флюгер в виде герба Калуги. Его установят на въезде на Каменный мост.
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