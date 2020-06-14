«Ортопедические» лавки установят в парках и скверах Калуги

В четверг, 11 июня, городскому голове Калуги продемонстрировали «ортопедическую» лавку.

- Лавка готова, осталось лишь доработать её эстетические характеристики. В перспективе такие лавки будут установлены в городских парках и скверах, - написал на своей странице в соцсетях врио городского головы Дмитрий Денисов.

Как сообщает пресс-служба городской управы, линии изгибов лавки разрабатывались в том числе медицинскими работниками.

Кроме того, Денисову показали флюгер в виде герба Калуги. Его установят на въезде на Каменный мост.