Лавочку «Калуга» убрали с перекрёстка Тульской и Степана Разина

Деревянную лавочку с надписью «Калуга» и логотипом празднования 650-летия города перенесли во внутренний двор Калужского государственного университета - к старому корпусу.

Конструкцию, которую спроектировал главный архитектор города Алексей Комов, с октября 2019 года стояла на перекрёстке улиц Степана Разина и Тульской.

Однако большой популярностью лавочка не пользовалась. Там редко можно было увидеть студентов. Тем более весной всех отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Деревянную лавку установили в октябре 2019 года.

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