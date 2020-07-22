Лавочку «Калуга» убрали с перекрёстка Тульской и Степана Разина

Деревянную лавочку с надписью «Калуга» и логотипом празднования 650-летия города перенесли во внутренний двор Калужского государственного университета - к старому корпусу.
Конструкцию, которую спроектировал главный архитектор города Алексей Комов, с октября 2019 года стояла на перекрёстке улиц Степана Разина и Тульской.
Однако большой популярностью лавочка не пользовалась. Там редко можно было увидеть студентов. Тем более весной всех отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса.
Деревянную лавку установили в октябре 2019 года.
Тем временем
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