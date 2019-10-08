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Первое творение нового архитектора установили в Калуге

08.10.2019 12:54 42 3354 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Первое творение нового архитектора установили в Калуге

Утром во вторник, 8 октября, на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге установили новый арт-объект. Рядом с входом в университет появилась деревянная лавочка с надписью «Калуга» и логотипом празднования 650-летия города.

Конструкцию спроектировал главный архитектор города Алексей Комов, назначенный на эту должность в середине лета.

Не обошлось без красной ленточки.

Создавался объект примерно полтора месяца. В работе участвовали студенты архитектурного факультета.

Лавочку поставили за счет спонсоров, бюджетные деньги на работы не тратились.

Студенты архитектурного факультета своими руками помогали создать лавочку.

По мнению авторов проекта, объект станет точкой притяжений студентов. Молодежь, правда, строго предупредили, что курить в этом месте запрещено. Хотя обычно учащиеся вуза дымят всего в нескольких метрах – на другой стороне тротуара.

Главный архитектор города призвал студентов предлагать новые варианты благоустройства. Ректор вуза при этом готов предоставить гектары земли на реализацию идей.

Алексей Комов работает в Калуге с июля.

Некоторые места на обратной стороне будут не самыми удобными. Создается впечатление, что лавочку поектировали без привязки к конкретному месту.

Логотип празднования 650-летия Калуги.

Уважаемые читатели, а как вам такой объект? Делитесь впечатлениями в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: общество архитектура фоторепортаж
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