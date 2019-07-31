Новый главный архитектор: «Калуга — спящий гигант, который должен поверить в себя»

Новый главный архитектор встретился с горожанами и ответил на их вопросы.

Две недели назад в Калуге реанимировали должность главного архитектора. Главархом стал коренной москвич.

Комов решил рассказать о себе жителям в неформальной обстановке — на общественной площадке «Точка кипения».

На встречу пришли журналисты, студенты, активные горожане, приехали даже краеведы из Боровска.

Главарх сразу подчеркнул, что представлять какие-то конкретные проекты для Калуги не будет.

— Со своим самоваром пока рано. Мне нужно время, чтобы этот самовар представить. Сегодня будет такое знакомство. Я расскажу о себе, кто я такой, откуда, зачем. Все жаждали увидеть, что за зверь в ваш лес пришёл, — начал своё выступление Алексей КОМОВ.

«Творческий мутант»

— Я из художественной семьи, моя мама — архитектор, покойный отец — известный скульптор Олег Комов, автор памятников, которые стали визитными карточками многих городов. Если растёшь в художественной династии, тебе предначертано быть либо скульптором, либо художником… У меня четверо детей, и я чётко понимаю, что не хотел бы, чтобы они стали архитекторами. Занятие архитектурой — чудовищный, тяжёлый, неблагодарный труд. Им могут заниматься только фанатики своего дела. Для меня архитектура не расчерчивание и выстраивание кубышек с окнами и дверями. Это не та деятельность, которая приносит бешеные деньги, заставляет бить себя пяткой в грудь и говорить: «Я архитектор!» Это служение. Меня так воспитала семья.

Я счастлив, что я художественный мутант, сваренный в творческом борще. Я много путешествовал и путешествую по стране — от Хабаровска до Калининграда — и совершенно чётко знаю, как обстоят дела в нашем архитектурном цехе.

После смены дизайна торговых лотков на разработанный Комовым их выручка выросла в пять раз.

Чиновник-«спортсмен»

Алексею Комову 44 года. Он окончил МАРХИ в 1999 году. Руководит собственной мастерской. Член президиума Союза архитекторов России. Полгода был главным архитектором Евпатории.

— 20 лет я работал практикующим архитектором, выставлялся в череде конкурсов, смотров журналов. Но мне захотелось большего, — признался словоохотливый Комов.

И когда ему предложили стать главным архитектором Евпатории, согласился.

— Евпатория вошла в мою жизнь, как флагман, определяющий даже отношение к себе. В какой-­то момент я понял: если всё время говоришь о том, как должно быть, ну так возьми ответственность — сделай. У нас все архитекторы хотят въехать на белом коне в историю зодчества. Ладно бы, русского — желательно мирового, прямо здесь и сейчас. Построить какое-­то здание, которое кричало бы: «Вот он я, вот я здесь!»

Наши российские города, как прилавки супермаркетов. Каждое здание — как товар. Как в анекдоте про фальшивые ёлочные игрушки — выглядят, как настоящие, а радости от них никакой.

Как заниматься архитектурой, но при этом не наломать дров, не навредить? Этому меня научил Крым.

Быть сейчас чиновников в Крыму — это отдельный вид спорта. Евпатория — один из немногих городов, который предложил ­новую работу со средой абсолютно без бюджетов, без бешеных вливаний.

Задачей Комова в Евпатории было подготовить город к курортному сезону — поменять на центральной улице старые палатки, поставить для продающих экскурсионные поездки павильоны, привести в порядок пляжи. А для этого пришлось договариваться с предпринимателями.

— Когда мы снесли на набережной Горького шалманы, было предреволюционное настроение. Пока не появятся реальные результаты, бизнес тебе не поверит. Нужны конкретные, быстрые победы.

До Калуги Комов работал главным архитектором Евпатории.

По словам Комова, как только блинная на набережной установила предложенную ей палатку, её выручка выросла в пять раз. И именно успешные коммерсанты помогли убедить остальных людей следовать их примеру.

— С экскурсионщиками в первый год ничего не получилось. Это был самый кровожадный пласт лавочников. Женщины крепкие, загоревшие на евпаторийском солнце. Ходили человек по 40, — вспоминает Комов.

Но в итоге им понравился проект «Кинопортал» — экскурсионные будки, оформленные кадрами из кинофильмов.

— Я не беру на себя функции спайдермена, супермена. Я живой человек из крови и плоти. Мой фанатизм небезграничен. Шоком для жителей Евпатории, когда я стал главным архитектором, было то, что мы с ними начали говорить.

До этого с ними не говорил никто.

Возможно, этот опыт Комова поможет властям Калуги решить вопрос с предпринимателями улицы Театральной, которую также планируют «причесать» к юбилею города — ­­­поменять вывески, привести в порядок фасады зданий. Изменят свой облик и уличные кафе. Причём потратиться на такое преображение придётся самим коммерсантам.

Не Варламовым единым

Посетовал Комов на то, что к блогерам люди стали прислушиваться чаще, чем к профессионалам. В качестве примера привёл известного урбаниста Илью Варламова, которого, к слову, цитируем и мы, когда он высказывается о Калуге. А такое нет-­нет да и случается.

— У профессионалов должен быть свой голос — весёлый и задорный. Илья — блогер. А его жена — руководитель большого бюро. Он зачастую приезжает в города, выносит мозг, а потом его супруга берёт подряды. Это нормальная практика. Я отношусь к нему с уважением. Каждый занимается своим ­делом. Просто мы знаем друг другу цену.

Люди как ресурс

Комов рассказал, что приезжал в Калугу и до своего назначения. Правда, в первый раз города не увидел. ­Посещение ограничилось Музеем космонавтики.

— В Калуге есть интеллектуальное зерно. Поверьте, я работал в разных социумах, разных городах, видел разные проекты. Ресурсом территории являются люди. Вы хотели главного архитектора — вы его получили. Мерилом города являются не квадратные метры, а человек.

Наш город новому главарху понравился.

— Для меня Калуга — это тихое имперское достоинство. Калуга — это спящий гигант, который должен поверить в себя. У города есть всё. Это нужно, с одной стороны, осмыслить — нужна аналитика, плотная работа с краеведами, с историками, а с другой стороны, всем нужно научиться жить по правилам. Когда я общаюсь с людьми, мне спрашивают: ­«Зачем вы в нашу глушь приехали?» Друзья мои, вы ещё настоящей глуши не видели. Какая глушь? О чём вы говорите? Это потрясающий город, при этом в двух часах от монстра в виде Москвы. Город, сохранивший в себе дух места, которого нет уже в Москве.

От ответа на вопрос, кто предложил Комову должность главного архитектора, он ушёл.

— Меня нашли, меня уговаривали, вокруг меня танцевали хороводы. Мне кажется, это вы меня пригасили. Какой-­то коллективный разум. Здесь нет никаких тайных ходов, что я чей-­то родственник. Я родственник сам себе. Я не в том возрасте и не в том статусе — у меня фронтовой архитектурный опыт, чтобы выпрыгивать из штанов и говорить, что я лучше всех. Надо просто работать.

Комов призвал ­калужан активно участвовать в жизни города.

— Люди должны и к городу, и к себе относиться с большим уважением. Только тогда можно что-­то сделать, когда есть внутренний просвещённый драйв. Проще, конечно, прочитать Варламова. Это доступно, но бесполезно.

— Серьёзная проблема в городах — все сами по себе. А города зачастую, как сироты при живых родителях. Но при этом все спорят — власть отдельно, эксперты отдельно, бизнес отдельно. Нужно всех собрать за одним столом. Я хотел бы опереться на профессиональное сообщество горожан, которые знают свой город. Одно дело — обозначить проблему, другое — предложить выходы, варианты. Никто за вас этого не сделает.

Новый бренд

— По ощущениям для меня в Калуге две образные составляющие, которые являются нашим всем: космос и историческое, пушкинское начало. С точки зрения имиджа города, помимо Циолковского я бы, естественно, как архитектор популяризировал Никитина (Пётр Никитин — архитектор, градостроитель. На основе регулярного плана, разработанного им, в XVIII веке началась застройка Калуги. — Прим. автора). Кто создал всё то, чем мы гордимся? Архитекторы. Надо этих созидателей превозносить. Восемь памятников ­Циолковскому, ни одного бюста, памятника или мемориальной доски, посвящённых Никитину… Вплоть до того, что на футболках портреты Никитина и других творцов должны быть. Это крайне важно… Город нужно раскрывать, многослойность спящего гиганта надо разбудить, чтобы он не лежал в анабиозе.

На вопрос, надолго ли в Калугу приехал Комов, он ответил:

— Пока не выгонят.

Встреча с главным ­архитектором вместо запланированных 30 минут продлилась почти 3 часа. Его засыпали вопросами, жители Воскресенской пригласили на свою улицу, краеведы передали стопку обращений. Алексей Комов обещал, что в следующий раз увидится с калужанами в ­августе. К этому времени он подготовит конкретные проекты для Калуги.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.