В Калужской области человек утонул в Луже

Днём в среду, 29 июля, из реки Лужа в деревне Астреево Малоярославецкого района достали тело 28-летнего мужчины. На месте происшествия работали водолазы, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
- Тело передано сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются, - говорят спасатели.
Ранее, напомним, в Калуге два человека утонули в Оке.
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Также в Юхновском районе в Угре утонул 28-летний мужчина.
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