В центре Калуги «Рено» врезался в забор и перевернулся

Около 23:00 в пятницу, 31 июля, на сквере Мира в Калуге перевернулся автомобиль «Рено Сандеро», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель двигался со стороны улицы Кирова и по какой-то причине врезался с ограждение, которое установлено вокруг сквера. После этого легковушка перевернулась.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем.

Официальные комментарии ГИБДД по данной аварии пока не поступали.

Фото с места ДТП от ГУ МЧС по калужской области.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В этот же вечер в Калуге «Шкода» снесла столб и перевернулась рядом с Гагаринским мостом. Подробности.