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«Устроили полный бардак»: пробка в Турынино опять растянулась на километры

Дмитрий Ивьев , Фото: Дмитрий Денисов и Калуга ДТП
Опубликовано: 31.07.2020 09:09 20 2101
«Устроили полный бардак»: пробка в Турынино опять растянулась на километры

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 30 июля, на улице Советской в Калуге из-за дорожных работ образовалась многокилометровая пробка. К вечеру ситуация только ухудшилась. Как сообщают наши читатели, общественный транспорт просто не ходил либо пассажиры выходили и двигались пешком.

- В четверг, 30.07.20, с ремонтом на Советской устроили полный бардак, - написал в комментариях на нашем сайте Владимир40. - Колонны машин стояли не только от ул. Тульской, но и на окружной с обеих съездов на Советскую. Переезд ж.д. Турбиновский на 1 Турынино сделали на половину еще месяц назад да и бросили, одни канавы на въезд в Турынино. Еще в марте все плевались из-за отсутствия объезда, который можно было-бы сделать сьездом с Окружной ниже Турбинки на Турынинские дворики.

- Ехал в 18 часов, пробка начиналась с Хрустальной, - писал umike. - От светофора на Киёвке до первого съезда в район 906 базы 600 м ехал 40 минут. Судя по показаниям Я-Навигатора, пробка стояла от Восточного проезда минимум до Турынино-2. Причём, в обе стороны. Хочу поинтересоваться у горуправы: когда съезды с 40 лет Октября делать будут-то? Живу на 906 базе, уже с месяц катаемся по этим перепадам, кто пониже - цепляют. Доколе?

- Люди из автобусов выходят и идут пешком - в 100 раз быстрее, чем на машине, - возмущается MuxaHukyc. - Достало уже это - нет альтернативы

- Сейчас первый час ночи. Работают отбойными молотками и фрезами, что-то пилят, - рассказал позже Геннадич. - Я так понимаю, пофиг им на все, нужно успеть до 1 августа заляпать.

Утром в пятницу, 31 июля, обстановка на улице Советской по-прежнему напряжённая. Пробка вновь растянулась на километры. Ситуацию осложняет ДТП, о котором сообщают очевидцы.

Пробка Калуга

Движение в Турынино затруднено утром 31 июля.

Ранее, напомним, власти Калуги и Калужской области обещали завершить работы на Московской 1 августа.

Тем временем

В Калуге 4 августа отключат газ на двух улицах. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Дмитрий Денисов и Калуга ДТП
Опубликовано: 31.07.2020 09:09 20 2101
Тэги: авто дороги пробки дтп
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