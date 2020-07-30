Пробка в Турынино растянулась на три километра

Днём в четверг, 30 июля, из-за дорожных работ в Турынино образовалась огромная пробка.

Читатель нашего сайта Геннадич в 14:30 сообщал, что длина пробки составляет около двух километров. Но за последний час она выросла до трёх километров – от заправки у окружной дороги до Ждамирово.

Ранее, напомним, городские власти обещали, что ремонтные работы на улице Советской завершатся к 1 августа.

Пробка в Турынино 30 июля 2020 года.

Пробки в Турынино начали образовываться ещё в марте.

Днём ранее автомобилисты стояли в пробке на улице Московской. После нашей публикации власти Калужской области сообщили, что подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей за нарушение схемы перекрытия движения.

Тем временем

Калужан просят высказаться о новой ортопедической лавочке на улице Кирова. Подробности.