Пробка в Турынино растянулась на 4 километра

Как мы уже рассказывали, во вторник, 10 марта, на улице Советской в Калуге в районе дома №12 начались работы водоканала по замене сетей водоснабжения. На разных участках они продлятся до середины июня.

На данный момент на Советской перекрыта одна полоса, объезд места раскопок осуществляется по встречной полосе. Однако из-за интенсивного движения скопилась пробка.

По состоянию на 9 утра машины стоят от Ждамирово до Турынино-2. Это около 4 километров.

В социальных сетях местные жители сообщают, что добирались в сторону центра больше часа.

К 9 утра 11 марта пробка растянулась на 4 километра.