Раскопки на улице Советской вызвали пробки в Турынино

Утром во вторник, 10 марта, на улице Советской в Калуге в районе дома №12 начались работы водоканала по замене сетей водоснабжения. Как мы уже рассказывали, на разных участках они продлятся до середины июня.

- Турынино всё стоит... – написал один из автомобилистов в группе «Калуга за рулём». – И, по всей видимости, до середины июня.

На данный момент на Советской перекрыта одна полоса, объезд места раскопок осуществляется по встречной полосе. Однако из-за интенсивного движения разъехаться не всегда просто.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», со стороны центра пробка дотянулась до улицы 40 лет Октября.