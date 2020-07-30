Калужан просят высказаться о новой ортопедической лавочке на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калуге на перекрёстке улиц Кирова и Московской установили новую лавочку. Ранее городская управа называла их ортопедическими.

После нашей публикации на сайте и в соцсетях началось бурное обсуждение.

- Лавочка «привет ортопеду», - пишет на нашем сайте copy. - Никогда не понимал - если у чего есть непонятные изгибы, то сразу появляется определение «ортопедический».

- От таких лавок в Калуге в своё время отказались по причине того, что компании предпочитали сидеть на верхней части спинке, а ноги на сидушке, - отмечает пользователь Ochello Mastroianni . - Форма совсем не ортопедическая.

- А зачем столько дерева, особенно сзади?! – возмущается Мирный Герцог. - Совсем не функционально.

Ситуацию также прокомментировал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Это же выставка (подарок городу) для обсуждения и принятия дальнейших решений, - написал он в Facebook. - Удобство, форма, внешний вид. Ожидаем реакцию. Спасибо всем за неравнодушное отношение.

Пояснил он и ортопедические свойства лавочки:

- Производитель эргономические параметры лавки согласовывал с одной из калужских клиник.

Как мнения калужан повлияют на дальнейшую установку лавочек, власти пока не уточняют.

Тем временем

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